Экс-депутат Рады назвал роль Зеленского в коррупционном скандале

Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что Владимир Зеленский участвовал в распределении прибыли от коррупционных схем в украинской энергетике. Об этом Килинкаров рассказал «Аргументам и фактам».

Ранее Антикоррупционные органы Украины объявили о хищении из бюджета суммы, эквивалентной ста миллионам долларов. Предполагается, что заговор с целью хищения в энергетическом секторе был организован Тимуром Миндичем, совладельцем компании «Квартал 95», которую основал Зеленский. Как сообщали украинские СМИ, Миндич был предупрежден об обвинениях и покинул Украину за несколько часов до обысков в его доме.

«Если человек крышует всю эту схему, он не то что в доле, он человек, который эти доли распределяет», - так Килинкаров высказался о роли Зеленского в скандале.

По мнению экс-депутата Рады, от Зеленского могут потребовать выполнения «определенных политических условий» в обмен на то, чтобы доказательства его участия в коррупционной схеме не стали достоянием общественности.