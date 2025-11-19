В США назвали главных виновников конфликта на Украине
Именно США и страны Европы спровоцировали начало конфликта на Украине. Об этом заявил профессор Чикагского университета, политолог-международник Джон Миршаймер, его слова приводит The American Conservative.
При этом Миршаймер указал на то, что потенциальное расширение Североатлантического альянса является не единственной проблемой. Он пояснил, что возможное продвижение НАТО на восток является «частью более широкой стратегии Запада по созданию из Украины оплота на границе с Россией».
Российский генерал назвал цель СВО
11 ноября глава российского МИД Сергей Лавров призвал Европейский союз (ЕС) не оправдывать творимый им беспредел действиями Москвы на Украине. Он подчеркнул, что именно ЕС поднял Майдан и бросил лозунг, что Украина должна быть с Европой, а не с Россией.