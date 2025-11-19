СМИ: США представят Зеленскому план по Украине как свершившийся факт

США намерены представить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому свой новый мирный план по Украине «как свершившийся факт».

Об этом пишет Politico.

«Настроение в Белом доме оптимистичное, и, похоже, план будет представлен Зеленскому как свершившийся факт», — говорится в сообщении издания.

Источники в администрации президента США Дональда Трампа сообщили газете, что Зеленский, находясь под давлением «как на поле боя, так и в тылу», вынужден будет принять «то, что ему предлагают».

До этого портал Axios писал, что администрация Дональда Трампа разрабатывает новый 28-пунктный план урегулирования по Украине и ведет закрытые консультации с Россией. По его данным, документ обсуждали Стив Уиткофф и Кирилл Дмитриев. Вашингтон уже довел ключевые идеи до Киева и Европы.

При этом политолог, заместитель директора Центра политической информации Анастасия Гафарова заявила «Газете.Ru» активизация переговорного процесса с участием всех заинтересованных сторон, в том числе Киева, связана с желанием президента США Дональда Трампа выйти на соглашение, пока ситуация для Украины не деградировала окончательно.