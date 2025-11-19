СМИ: США представят Зеленскому план по Украине как свершившийся факт

Politico: США представят Зеленскому мирный план по Украине как свершившийся факт
США намерены представить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому свой новый мирный план по Украине «как свершившийся факт».
Об этом пишет Politico.
«Настроение в Белом доме оптимистичное, и, похоже, план будет представлен Зеленскому как свершившийся факт», — говорится в сообщении издания.
Источники в администрации президента США Дональда Трампа сообщили газете, что Зеленский, находясь под давлением «как на поле боя, так и в тылу», вынужден будет принять «то, что ему предлагают».
До этого портал Axios писал, что администрация Дональда Трампа разрабатывает новый 28-пунктный план урегулирования по Украине и ведет закрытые консультации с Россией. По его данным, документ обсуждали Стив Уиткофф и Кирилл Дмитриев. Вашингтон уже довел ключевые идеи до Киева и Европы.
При этом политолог, заместитель директора Центра политической информации Анастасия Гафарова заявила «Газете.Ru» активизация переговорного процесса с участием всех заинтересованных сторон, в том числе Киева, связана с желанием президента США Дональда Трампа выйти на соглашение, пока ситуация для Украины не деградировала окончательно.