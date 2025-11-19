На Украине приостановили публикацию материалов по «делу Миндича»
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Украины приостановило публикацию материалов по итогам расследования антикоррупционного скандала, в котором замешан бизнесмен Тимур Миндич.
Об этом сообщает украинское издание NV.ua.
«То, чем занимался Миндич на Украине, связано не только с энергетикой. Речь идет также об вооружении. НАБУ добралось до его дел в энергетике быстрее, чем до тех, которые связаны с оружием», — сказано в публикации.
Публикация материалов приостановлена из-за действующего в стране военного положения.