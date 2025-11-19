Коррупционный скандал на Украине и ситуация с BBC стали для США способом лишить Владимира Зеленского возможности саботировать переговоры с Россией. Такое мнение высказал в своем аккаунте в соцсети X аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

По его мнению, США провели «великолепный маневр».

«Американцы выстрелили Зеленскому в легкие расследованиями НАБУ и парализовали режим [премьер-министра Великобритании] Кира Стармера скандалом с BBC, так что они не могут саботировать [переговоры]», — написал он.

Ранее гендиректор BBC Тим Дэйви, а также исполнительный директор компании Дебора Тернесс ушли в отставку после скандала с редактированием речи президента США Дональда Трампа в документальной программе Panorama. По версии самого главы Белого дома, его речь была отредактирована таким образом, чтобы создать впечатление, будто он поощрял беспорядки в Капитолии в 2021 году.

Зеленский вызван в Турцию получать ультиматум от посланника Трампа

А на Украине разворачивается коррупционный скандал в сфере энергетики. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о хищении из бюджета суммы, эквивалентной ста миллионам долларов, и вскрыло схему по организации принудительных откатов. В деле оказался замешан близкий друг Владимира Зеленского Тимур Миндич, а также несколько министров. На фоне расследования украинская оппозиция потребовала формирования нового правительства.