Трамп захотел достичь соглашения по Украине до конца месяца
Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает достичь рамочного соглашения по урегулированию конфликта на Украине до конца месяца. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник в Белом доме.
По данным издания, администрация Трампа вскоре обнародует новый проект мирного соглашения между Россией и Украиной, который призван положить конец конфликту.
«Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что все стороны, как ожидается, согласуют рамочное соглашение о прекращении конфликта до конца этого месяца, а возможно, "уже на этой неделе"», — говорится в публикации.