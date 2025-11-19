В Турции ответили на вопрос о «секретном плане» США по Украине

Турции, куда на переговоры по вопросу урегулирования украинского конфликта прибыл президент Украины Владимир Зеленский, ничего не известно о «секретном плане» США по разрешению кризиса. Об этом РИА Новости заявил турецкий источник.

«Турция под лидерством [президент астраны] Реджепа Тайипа Эрдогана продолжает свои усилия [по урегулированию конфликта]», — добавил собеседник агентства.

Ранее в Турции заявили, что по итогам переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с украинским лидером Владимиром Зеленским возможны контакты с российской стороной. Представитель МИД Турции подчеркнул, что Эрдоган намерен продолжать активную телефонную дипломатию, так как украинская тема остается в центре его внешнеполитической повестки.

Зеленский прибыл в Турцию на переговоры с Эрдоганом. Его встретил уехавший с Украины на фоне скандала экс-глава Минобороны Умеров

17 ноября Зеленский анонсировал свой визит в Турцию. Политик заявил о намерении перезапустить переговоры об окончании конфликта на Украине.

Сегодня, 19 ноября, украинский лидер прилетел в Анкару. У него запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Также стало известно, что США разрабатывают план урегулирования на Украине, консультируясь с Россией. Отмечается, что документ содержит 28 пунктов, а ключевую роль в его разработке играет спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.