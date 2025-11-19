Литва открыла границы с Белоруссией

Власти Литвы приняли решение восстановить пропуск через границу с Белоруссией, который был закрыт 29 октября.

© Вечерняя Москва

Изменение пограничного режима в среду, 19 ноября, было утверждено правительством балтийской республики.

— Изменение ситуации на границе позволяет нам принять решение о ее открытии, — высказался на заседании глава МВД Литвы Владислав Кондратович. Его слова приводит ТАСС.

Непродолжительный период закрытия границ успел принести ряд проблем: 10 ноября председатель наццентра по управлению кризисами Вилмантас Виткаускас заявил, что литовские власти обращаются к Минску с просьбой пропустить через границу застрявшие в Белоруссии фуры после того, как 29 октября границу в одностороннем порядке закрыла сама Литва.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что водителей застрявших в стране литовских грузовых автомобилей «не будут обижать», и поручил доставить их на границу. При этом он допустил эвакуацию машин.

Литва закрыла границу с Белоруссией в конце октября, тогда предполагалось, что ограниченя вводятся на один месяц. Причиной такого решения стали белорусские метеозонды с контрабандой, которые проникали на литовскую территорию.