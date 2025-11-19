США отказались обсуждать возобновление авиасообщения с Россией

Госдепартамент США отказался обсуждать возобновление прямого авиасообщения с Россией. Об этом в среду, 19 ноября, заявил посол РФ в Штатах Александр Даричев.

© Вечерняя Москва

По его словам, американские чиновники категорически отказываются вести переговоры о возвращении конфискованной недвижимости, которая де-факто принадлежит российской дипмиссии. Посол отметил, что местные спецслужбы не пускают к конфискованной недвижимости российских дипломатов.

— Аналогичным образом, увязывая начало любого серьезного разговора по данной тематике с устраивающим США урегулированием на Украине, американская сторона реагирует на предложение о возобновлении прямого авиасообщения, прерванного Вашингтоном после начала СВО, — заявил Даричев в интервью изданию «Коммерсантъ».

В начале сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия сделала США конкретные предложения по возобновлению прямого авиасообщения.

В апреле российская сторона заявляла о желании провести серьезный разговор с американскими коллегами насчет возврата незаконно изъятой дипломатической собственности, а также поднять в практической плоскости вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между странами.