Польские правоохранители задержали нескольких подозреваемых в подрыве двух участков железной дороги недалеко от города Плавны и около станции Мика, ведущей на Украину.

Об этом телеканалу TVP Info сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский.

«Задержаны несколько человек», — указал чиновник.

18 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что подрыв ведущей в сторону Украины железной дороги осуществили двое граждан Украины.

Ранее в российской Службе внешней разведки рассказали, что блок НАТО агитирует Украину организовать крупную диверсию с жертвами среди украинцев и европейцев.