Что происходит в мире сегодня: планы США против Мадуро и протесты украинцев

США рассматривают силовые сценарии свержения Николаса Мадуро, одновременно усиливая военное присутствие в Карибском море, а на Украине жители Закарпатья протестуют против введенного из-за вспышки гепатита А карантина. На дипломатической арене Китай критикует Японию в Совбезе ООН, а Иран заявляет о готовности к переговорам с США на своих условиях.

NYT: США рассматривают ликвидацию Мадуро

США сосредоточили в Карибском море около 15 тысяч военнослужащих и некоторые из своих самых современных военных кораблей, назвали президента Венесуэлы Николаса Мадуро нелегитимным и объявили его главой террористической организации, занимающейся наркоторговлей. Один из сценариев, рассматриваемых администрацией Доналда Трампа, предполагает отправку спецназа для поимки или убийства Мадуро, пишет The New York Times со ссылкой на нескольких американских чиновников. Другой, более амбициозный план предусматривает захват венесуэльских нефтяных месторождений или критически важной инфраструктуры.

По словам человека, близкого к венесуэльским военным, с началом американских операций Мадуро увеличил количество кубинских телохранителей в своей службе безопасности и расширил работу кубинских контрразведчиков в вооруженных силах Венесуэлы, чтобы снизить риск переворота. По словам источник газеты, Мадуро и его ближайшее окружение считают кубинских агентов опытными и неподкупными. NYT отмечает, что на вооружении Венесуэлы находится много российского оружия. Газета выделила переносные зенитные ракетный комплексы «Игла». Они будут представлять серьезную угрозу для любых низколетящих самолетов или вертолетов, которые, вероятно, могли бы участвовать в операции спецназа США. Один из опрошенных NYT экспертов заявил, что американцам будет сложно вторгнуться в Венесуэлу, «не пролив своей крови».

Китай выступил против Японии в Совбезе ООН

Постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун заявил, что недавние высказывания премьера Японии Санаэ Такаити по Тайваню крайне ошибочны, опасны и представляют собой грубое вмешательство во внутренние дела Пекина, серьезно нарушая принцип одного Китая и дух политических документов, подписанных Китаем и Японией. Он назвал это провокацией против международного правосудия, нарушением послевоенного международного порядка и попранием основополагающих норм международных отношений. Дипломат подчеркнул, что такая страна не имеет права претендовать на постоянное место в Совете Безопасности ООН, сообщает Sina.

Фу указал, что во время Второй мировой войны Япония развязала агрессивную войну, совершив бесчисленные преступления против Китая и других азиатских стран, включая колониальное господство над Тайванем. Но и сегодня в Японии существуют силы, которые распространяют ошибочные взгляды на историю Второй мировой войны, посещают храм, где покоятся военные преступники, и отрицают японские военные преступления, подчеркнул Фу. По его словам, любые оправдания со стороны Японии в очередной раз доказывают, что в Токио не способны признать и осмыслить историю своей агрессии. Если Япония осмелится на военное вмешательство в Тайваньском проливе, это будет считаться актом агрессии, и Китай, безусловно, ответит силой, заключил Фу.

Иран обратился к Трампу

Камаль Харрази, советник по внешней политике Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, заявил CNN, что Иран готов возобновить ядерные переговоры с США, если переговоры будут проводиться уважительно. В то же время Харрази подчеркнул, что Тегеран не отступит от позиции, которую занимал до летних атак США и Израиля. По словам Харрази, США «должны сделать первый шаг», чтобы показать, что готовы взаимодействовать с Ираном на условиях, которые выдвигает Тегеран. Речь идет о «равноправии и взаимном уважении».

Чиновник указал, что обогащение урана будет продолжено, поскольку страна нуждается в топливе для своих электростанций и в медицинских целях. Программа Тегерана по баллистическим ракетам, которая, по словам чиновника, расширяется, также не должна обсуждаться на переговорах. Советник Хаменеи добавил, что президент США Дональд Трамп, «к сожалению, не верит в дипломатическое взаимодействие, а предпочитает использовать силу для достижения своих целей».

Трамп сделал Саудовскую Аравию ключевой союзницей США вне НАТО

На торжественном ужине, который Дональд Трамп дал в Белом доме в честь наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана, президент США объявил, что Штаты решили внести Эр-Рияд в список «важных союзников за пределами НАТО». Об этом сообщает Al Jazeera.

Этот статус позволяет стране ускоренно получать доступ к американской военной технике и иному сотрудничеству без прохождения сложных протоколов лицензирования, которые действуют для других покупателей передовых американских систем вооружения. В список союзников США за пределами НАТО также входят Аргентина, Австралия, Бахрейн, Бразилия, Колумбия, Египет, Израиль, Япония, Иордания, Кения, Кувейт, Марокко, Новая Зеландия, Пакистан, Филиппины, Катар, Южная Корея, Таиланд и Тунис.

Недовольные карантином украинцы подожгли блокпост

В закарпатском селе Иза (Западная Украина) местные жители перекрыли дорогу, ведущую в направлении Мукачево, и подожгли блокпост из-за введения карантина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По данным СМИ, жители села недовольны решением местных властей ввести карантин из-за вспышки тяжелого заболевания - вирусного гепатита А. Недавно в Изе зафиксировали семь новых случаев гепатита А среди школьников. Карантин в селе начал действовать в полночь 19 ноября и должен продлиться 60 суток (или до отдельного решения властей).