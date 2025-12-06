Монако посреди пустыни: что стало с самым богатым городом Африки

В начале XX столетия в Намибии посреди безжизненной пустыни расцвел настоящий оазис западной цивилизации — город Колманскоп. История этого поселения началась благодаря случайной находке. 10 апреля 1908 года железнодорожный рабочий Захариас Левала обнаружил в песке небольшой алмаз. Он передал камень своему начальнику, минералогу-любителю Августу Штауху, который быстро смекнул, что дело пахнет огромной прибылью и вместе с партнером, горным инженером Зенке Ниссеном, выкупил землю и основал добывающую компанию. Вскоре здесь возник образцовый немецкий городок старателей.

В годы расцвета жители Колманскопа могли похвастаться, что живут в самом богатом месте на всем Африканском континенте. Во все дома города было проведено электричество. К услугам жителей и гостей Колманскопа работала больница, пекарня, почта, бар, библиотека, школа, бассейн, концертный зал и лимонадная фабрика. Кроме того, здесь варили собственное пиво, делали сосиски, высадили розовые сады и эвкалипты. Каждому дому полагался 20-килограммовый брикет льда. В Колманскопе давали концерты лучшие артисты и театры Европы. Дамы были одеты по последней моде.

К сожалению для жителей городка, райская жизнь продолжалась недолго. После Первой мировой войны Юго-Западная Африка перешла под управление Южно-Африканского Союза. Уже в середине 1920-х годов местное месторождение иссякло. В 1936 году началась разработка алмазов на берегах реки Оранжевой, куда постепенно стали перебираться и жители Колманскопа. В 1956 году город был окончательно покинут. Трагически сложилась судьба Августа Штауха, который в 1930-е годы вернулся в Германию. Он потратил все нажитое состояние и умер в полной нищите, погруженный в воспоминания об африканском оазисе.

Сейчас Колманскоп стал музеем под открытым небом. Сюда ежегодно приезжают туристы. В нем также снимают художественные и документальные фильмы.

