Украинский лидер Владимир Зеленский на фоне коррупционного скандала на Украине не намерен увольнять главу своего офиса Андрея Ермака. Об этом со ссылкой на источники в Киеве пишет газета Politico.

«Два человека, непосредственно участвовавших в политических дискуссиях, заявили, что Зеленский даст отпор и защитит Ермака от растущей критики в конце этой недели», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает Politico, кампания против Ермака является признаком более широкого недовольства — как в оппозиции, так и в партии Зеленского — а именно доминирующим положением главы офиса президента в администрации украинского лидера.

До этого украинские партии «Европейская солидарность» и «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) потребовали от президента Украины Владимира Зеленского отправить в отставку Ермака и кабинет министров.

В России объяснили возможную отставку Ермака

Из заявления «Голоса» следует, что причиной для подобных требований стал коррупционный скандал вокруг бизнесмена Тимура Миндича. В партии подчеркнули, что последствия подобного явления могут быть катастрофическими для украинской государственности.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых стал Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».