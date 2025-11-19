Премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал от Владимира Зеленского немедленно предоставить данные граждан Украины, подозреваемых во взрыве на железной дороге в республике. Его слова приводит Onet.

Напомним, что 16 ноября стало известно о повреждении в Польше железнодорожной линии Демблин — Варшава, ведущей на Украину. Премьер-министр республики Дональд Туск заявил, что пути были повреждены из-за подрыва взрывного устройства. Затем он заявил, что диверсию совершили двое граждан Украины. При этом, по словам Туска, они сотрудничали с Россией. Никаких доказательств этого он не привел.

«Я сообщил Зеленскому, что Польша ожидает немедленной передачи всех данных, которые помогут нам выявить угрозы, связанные с сотрудничеством российских спецслужб с отдельными гражданами Украины», — сказал премьер.

Туск выступил с предупреждением к Зеленскому

Туск отметил, что Киев и Варшава договорились сотрудничать по этому вопросу.