Иран поставил США условие возобновления ядерных переговоров

Иран готов возобновить ядерные переговоры, если США будут вести себя уважительно.

Об этом CNN сообщил советник по внешней политике Верховного лидера Ирана Камаль Харрази.

«Они должны сделать первый шаг, чтобы показать, что готовы взаимодействовать с нами на условиях, которые мы выдвинем», — сказал чиновник.

Харрази подчеркнул, что иранско-американские переговоры должны вестись на основании принципов «равноправия и взаимного уважения».

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран якобы не располагает точными данными о том, сколько из 400 килограммов обогащенного до 60 процентов урана уцелело после июньских ударов Соединенных Штатов.