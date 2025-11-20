Зеленский решил судьбу Ермака

Владимир Зеленский на встрече с депутатами от правящей партии "Слуга народа" отказался отправить в отставку главу своего офиса Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала.

Об этом сообщили несколько депутатов Верховной рады.

"Как я и говорил, даже не думают увольнять Ермака", - написал в своем Telegram-канале представляющий партию "Голос" Ярослав Железняк.

WP: Залужный отказал Ермаку во встрече в Лондоне

Как сообщил в своем Telegram-канале депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), Зеленский сказал на встрече с фракцией, что "никто никуда не уходит". Кроме того, источник во фракции "Слуга народа" сообщил изданию "Общественное" по итогам встречи с Зеленским, что Ермак остается на своей должности.