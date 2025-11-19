Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что любой мирный план по урегулированию конфликта должен начинаться с «давления на Москву». Таким образом на странице в соцсети Х он прокомментировал массированный удар ВС РФ по территории республики.

По его словам, действия России якобы показывают, «что любой реалистичный мирный план должен начинаться с давления на Москву, чтобы заставить ее включаться в реальную дипломатическую работу» и завершить конфликт.

Сибига утверждает, что Россия якобы не «может победить», но и не хочет завершать противостояние с Киевом. Лишь «санкции, изоляция и ответственность» могут изменить ситуацию, считает глава МИД Украины.

До этого президент РФ Владимир Путин заявлял, что стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за ВС РФ. Вооруженные силы Украины, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступают по всей линии боевого соприкосновения. Также президент заявил, что Россия должна достичь всех целей СВО.

Он также выразил надежду на то, что невозможность нанесения стратегического поражения России осознают даже «самые упрямые тугодумы».