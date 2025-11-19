NYT: США рассматривают вариант поимки или ликвидации Мадуро
Белый дом рассматривает возможность проведения специальной операции по поимке или ликвидации президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом со ссылкой на источники из правительства сообщила газета The New York Times.
Авторы материала утверждают, что американские власти также рассматривают возможность захвата ВС США нефтяных месторождений или критической инфраструктуры латиноамериканской страны.
Ранее американские СМИ сообщили, что Белый дом провел секретные переговоры с венесуэльскими представителями, на которых обсуждалась судьба президента Николаса Мадуро и доступ США к нефти.
До этого появилась информация, что Николас Мадуро может добровольно уйти в отставку, если Вашингтон окажет на Венесуэлу достаточно давления. Уточняется, что в условия венесуэльского лидера входит амнистия для него самого и его приближенных, отмена вознаграждения за его поимку и обеспечение комфортной эмиграции.