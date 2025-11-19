Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Миндичгейт. Что происходит в Киеве после коррупционного землетрясения»

Десятого ноября произошли два знаковых в истории Украины события, пишет портал «ИноСМИ» со ссылкой на украинские издания. Во-первых, вся страна узнала, кто такой Тимур Миндич и что именно он управляет ее энергетикой. Во-вторых, Миндич, товарищ Владимира Зеленского, «внезапно вспомнил об израильском гражданстве» и за четыре с половиной часа до обысков, в два часа ночи, пересек государственную границу. Как лихорадило главные кабинеты страны в течение недели? Кто в ближайшем окружении Зеленского боится стать следующим? И куда подевался секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров? Собеседники из окружения Зеленского подчеркивают, что никто из представителей власти не хочет брать на себя вину, но «и шаг какой-то вперед делать надо». Чем дальше, тем больше становится очевидным, что при такой концентрации власти в руках нескольких человек незаметно «партизанить» в правительственном квартале Миндич не мог.

Несколько источников украинских СМИ рассказали, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак возлагает вину за коррупцию на олигарха Игоря Коломойского* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Коломойский* находится под арестом на Украине с сентября 2023 года. Найти врага, чтобы не признавать вины, - одна из любимых тактик офиса Зеленского, подчеркнули источники. По сообщениям СМИ, после энергетического сектора антикоррупционные органы взялись за оборонный сектор Украины. На фоне этого Умеров, экс-министр обороны, уехал в срочную командировку в Турцию. В Киеве теперь заключают пари, вернется ли он на Украину. В последнюю неделю Зеленский провел встречи со всеми ключевыми фигурами из властной команды и спрашивал их, как можно стабилизировать ситуацию. Почти все опрошенные, не сговариваясь, советовали ему заменить Ермака.

«Поставки Rafale Украине - пустая болтовня»

Франция продвигает план по усилению ВВС Украины в течение следующих десяти лет за счет новых истребителей Rafale и систем ПВО. На этой неделе Зеленский посетил Париж, чтобы подписать меморандум о намерениях, согласно которому Киев потратит миллиарды долларов на французское оружие - от беспилотников и управляемых бомб до систем Samp/T и сотни истребителей. Но, как пишет The Wall Street Journal, главный вопрос остается нерешенным: кто за это заплатит? Если планы Парижа и Киева будут воплощены в жизнь, в сочетании с недавним обещанием Украины купить у Швеции до 150 самолетов Gripen, в стране будет создан крупнейший европейский парк истребителей за пределами России. Меморандум Франции и Украины был встречен скептицизмом со стороны военных аналитиков: они задаются вопросом, соответствуют ли огромные расходы на самолеты потребностям Украины на поле боя или финансовым реалиям ее европейских союзников.

Ни у Киева, ни у Парижа нет средств на финансирование производства. По словам чиновников ЕС, весной Украина может остаться без денег. В то же время попытки Франции обуздать дефицит бюджета привели к краху нескольких правительств. Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что ожидает финансирования поставок Rafale Украине за счет ЕС. Однако текущие программы блока по снабжению ВСУ слишком малы, чтобы покрыть расходы. Недавно Колумбия объявила о покупке 17 самолетов Gripen за 3,6 миллиарда долларов. Содержание и обслуживание истребителя обходится в миллионы долларов в год. Большинство аналитиков говорят, что заявления о сделках Киева с Парижем и Стокгольмом - политический, а не военный шаг. Производство одного Rafale занимает около двух-трех лет, а у компании-производителя уже есть заказ на 233 самолета, которые она планирует поставить в течение следующих пяти лет. План поставить Украине сто Rafale в ближайшие десять лет - пока что «пустая болтовня», заявили эксперты.

Президент Финляндии о моменте для переговоров с Путиным

Президент Финляндии Александр Стубб ответил на вопрос Politico, следует ли Европе попытаться напрямую взаимодействовать с президентом России Владимиром Путиным, как это предложил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Стубб заявил, что «на каком-то этапе» наступит момент для прямых переговоров и ЕС нужно будет «скоординировать» этот процесс.

Стубб заявил, что сейчас он доволен ведущей ролью Вашингтона в переговорном процессе. По словам финского президента, если Европа сможет внести свой вклад, выступить посредником, вести переговоры вместе с украинцами и американцами, этого будет достаточно. Стубб подчеркнул, что справедливый и прочный мир важнее, чем возможность для Европы «пофотографироваться» на переговорах.

Япония получила от России «звонкую пощечину»

Недавние возмутительные высказывания премьер-министра Японии Санаэ Такаити по поводу Тайваня не только не улучшили её имидж, но и столкнули Японию с тремя ведущими державами - Россией, США и Китаем, пишет автор китайского портала Sohu. Она пообещала развернуть Силы самообороны Японии, если Китай попытается установить контроль над Тайванем. Такаити перешла «красную линию» Пекина, вызвав резкое недовольство китайской стороны. Столкнувшись с осуждением, она не только отказалась взять свои слова обратно, но и обострила свои высказывания, что вызвало внезапную напряжённость в китайско-японских отношениях. Пекин не стал этого терпеть. Корабль радиоэлектронной разведки ВМС Китая появился примерно в 70 километрах к западу от Кагосимы. Это место имеет важное значение: Кагосима - важнейший узел обороны на юго-западной границе Японии. Присутствие китайских кораблей на таком расстоянии, несомненно, «послужило суровым предупреждением для провокатора».

Однако Такаити, похоже, неправильно поняла этот сигнал и продолжила делать провокационные заявления. Из-за этого 11 ноября развернулась ещё более шокирующая сцена: эсминец типа 055 «Аньшань» прошел через воды у берегов Японии в Тихий океан для проведения учений. Такаити попыталась обратиться за помощью на международном уровне, но неожиданно получила две «звучные пощёчины» от США и России, заявил автор Sohu. США 12 ноября выступили с заявлением, в котором подчеркнули свою «приверженность поддержанию мира и стабильности в районе Тайваньского пролива и несогласие с любым односторонним изменением статуса-кво». В статье отмечается, что США стремятся сотрудничать с Китаем по множеству вопросов, включая торговлю, украинский кризис и технологии. И если заявление США было «легкой пощёчиной», то Россия «проявила полную беспощадность». Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Япония нанесла серьёзный ущерб фундаменту двусторонних отношений и стала «вассалом» США, жертвуя собственными интересами ради умиротворения Вашингтона.

«Миссия по спасению любимой большой кошки Путина»

Амурские тигры беспрепятственно бродили по территории почти в три миллиона квадратных километров в Северо-Восточной Азии на протяжении тысячелетий. Однако охота и потеря среды обитания в конце XIX - начале XX веков катастрофически сократили их численность. После падения железного занавеса в 1991 году последние оставшиеся тигры оказались под угрозой исчезновения, поскольку некогда охраняемые заповедники внезапно стали объектом внимания браконьеров, пишет The Telegraph. В отдалённых деревнях появились тайные посредники, предлагавшие от пяти тысяч до 15 тысяч долларов наличными за тушу тигра, которую можно было бы переправить через границу. В Азии ценится каждая часть тигра: его кости вымачивают в спирте для изготовления «тигрового вина» и даже усы используют (ошибочно) как лекарство от зубной боли.

Во время пандемии контрабандисты даже начали рекламировать части тела тигра как профилактическое средство от коронавируса, рассказал The Telegraph эколог и эксперт по исчезающим видам Северной Азии Джонатан Слагт. Президент Владимир Путин отстаивает интересы амурского тигра. Любовь Путина к амурским тиграм простирается и за пределы России, в Китай, где обе страны решили создать расширенный заповедник под названием «Земля больших кошек». В результате численность амурских тигров растёт по обе стороны границы.