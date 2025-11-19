Зеленский не сможет встретиться с Уиткоффом в Турции

Ключевая дипломатическая встреча между Украиной и США, о которой ранее объявлял Владимир Зеленский, не состоится в запланированные сроки. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф отложил свой визит в Турцию, где должен был провести переговоры с главой киевского режима.

Информацию об отмене визита подтвердило издание Axios со ссылкой на анонимные источники в официальных кругах обеих стран. Поездка высокопоставленного дипломата была перенесена на неопределённую дату.

"Уиткофф должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду в Турции, но отложил свою поездку", — говорится в материале.

Ранее Зеленский анонсировал «важную встречу» в Турции. Говоря о её целях, он выражал надежду на возобновление переговорного процесса и проведение обмена пленными, что является одной из наиболее чувствительных тем в контексте продолжающегося конфликта.