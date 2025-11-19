Стало известно, как Умеров закупил у Миндича бракованные бронежилеты

В рамках уголовного производства фигурирует эпизод, в котором советник министра обороны Миндич склонял руководителя ведомства Рустема Умерова к закупке некачественных бронежилетов у конкретной компании.

Общение между фигурантами, опубликованное Страна.UA, демонстрирует давление на министра с требованием обеспечить подписание приемки партии. Миндич настаивал: «Просто пусть приемку подпишут. Все. Ну это тебе один звонок". Он добавил: "Реши этот вопрос прошу тебя или это пи*дец какой-то будет», ссылаясь на вложенные в сделку средства в размере 6-7 миллионов долларов.

Умеров в ответ заверил: «Я услышал, вызову опять скажу смотрите, что от меня нужно, чтобы вы сделали». В результате контракт был заключен, несмотря на сомнительное качество продукции. Ранее журналисты уже сообщали о возможных злоупотреблениях при закупках бронежилетов для нужд обороны.

В настоящее время Умеров находится с официальным визитом в Турции, где проводит переговоры. По информации сми, министр планирует вернуться в Киев завтра.

Данный скандал возникает на фоне активизации борьбы с коррупцией в силовых ведомствах и вызывает серьезный общественный резонанс, поскольку речь идет о безопасности военнослужащих.