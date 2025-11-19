Трамп одобрил новый план по давлению на Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп одобрил планы ЦРУ провести секретные операции в Венесуэле, которые могут стать подготовкой для военных действий США, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

Пока неясно, в чем именно заключаются тайные операции и когда они могут быть реализованы. Трамп еще не приказывал разместить военные подразделения в Венесуэле, поэтому следующим этапом кампании по давлению на правительство президента Николаса Мадуро может стать саботаж, кибероперация, психологические или информационные воздействия, говорится в статье.

До этого бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил в эфире CNN, что администрация Трампа готовится к возможным военным действиям против Венесуэлы.

14 ноября Пентагон объявил о начале операции «Южное копье» в Западном полушарии, а президент Трамп сообщил, что «вроде бы принял решение» по дальнейшим шагам в адрес Венесуэлы — но не раскрыл, какое именно.

После этого президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к гражданам США с призывом не допустить войны в Карибском бассейне.

Позднее президент США заявил, что допускает возможность проведения наземной военной операции в Венесуэле.