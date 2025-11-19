США провели тайные переговоры с Венесуэлой

Вашингтон, как пишет газета New York Times, провел тайные переговоры с Венесуэлой. На них, как рассказали изданию источники, обсуждалась судьба венесуэльского лидера Николаса Мадуро и доступ США к нефти.

В материале утверждается, что «он (президент США Дональд Трамп - Ред.) санкционировал новый этап тайных переговоров». И якобы в рамках одного из этапов переговоров прозвучало предложение Мадуро сложить полномочия "в течении пары лет".

В ходе переговоров, как утверждают источники, обсуждался и доступ компаний США к венесуэльской нефти. При этом доказательства того, что такие переговоры действительно состоялись, не приводятся.

Анализируя подобные сведения, авторы считают, что неофициальные переговоры указывают на то, что дипломатическое решение между Вашингтоном и Каракасом «всё ещё возможно». Между тем источники отмечают, что еще не ясно, какой вариант предпочтет глава Белого дома.