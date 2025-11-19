Подозреваемый в бегстве с Украины Умеров встретил Зеленского в Турции

Глава украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), бывший министр обороны Рустем Умеров, подозреваемый в бегстве из страны на фоне скандала с коррупцией, встретил президента Украины Владимира Зеленского в столице Турции. Об этом сообщает издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

«Владимир Зеленский прибыл в Анкару, где сегодня встретится с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. В аэропорту украинского президента среди других официальных лиц встречал секретарь СНБО Рустем Умеров», — сказано в публикации.

17 ноября Зеленский анонсировал свой визит в Турцию. Он заявил о намерении перезапустить переговоры об окончании конфликта на Украине.