Что произошло в мире 19 ноября: побег генералов и авиакатастрофы

19 ноября в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — побег генералов Корнилова, Деникина и Лукомского на Дон из Быховской тюрьмы, катастрофы Ил-18 под Калязином и Boeing 727 в Фуншале. Подробности — в материале «Рамблера».

Побег генералов в 1917 году

19 ноября 1917 года Н. Н. Духонин, временно возглавлявший Русскую армию, издал приказ об освобождении генералов, задержанных после Корниловского мятежа в августе того же года. Вечером того же дня все арестованные офицеры и генералы покинули Быхов. Деникин, Марков, Лукомский и Романовский разными путями добрались до Дона, где формировалась Добровольческая армия. Корнилов, вышедший из Быхова с отрядом и личным конвоем текинцев, прибыл на Дон позже, преодолев множество трудностей и распустив конвой по дороге.

Катастрофа Ил-18

19 ноября 2001 года произошла трагедия. Самолет Ил-18В авиакомпании «ИРС Аэро» рухнул на землю недалеко от Калязина в Тверской области. Рейс LDF-9601/02 следовал из Москвы в Новосибирск с промежуточными посадками в Хатанге и Красноярске. На борту находились 27 человек: 18 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. После этой авиакатастрофы пассажирские перевозки на самолетах Ил-18 в России были остановлены.

Наводнение в Санкт-Петербурге

В истории Санкт-Петербурга произошло самое крупное наводнение. 19 ноября 1824 года уровень воды в реке Неве и ее многочисленных каналах поднялся на 4,14-4,21 метра над ординаром. По оценкам экспертов, в результате наводнения было разрушено 462 дома и повреждено 3681. Погибло около 3600 голов крупного рогатого скота, а количество человеческих жертв варьируется от 200 до 600 человек. Многие люди пропали без вести, так как их тела унесло течением в Финский залив. На зданиях города установлены памятные таблички, указывающие на уровень воды во время наводнения 1824 года. Одна из таких табличек находится на пересечении 1-й линии и Большого проспекта Васильевского острова.

Катастрофа Boeing 727

19 ноября 1977 года у побережья Португалии произошла авиакатастрофа. В аэропорту Фуншала разбился Boeing 727-282B авиакомпании TAP. Погибли 131 человек, 33 выжили с серьезными травмами. Рейс TP-420 из Лиссабона в Брюссель, а затем TP-425 в Лиссабон и Фуншал, проходил в сложных метеоусловиях. Попытки посадки в Фуншале оказались неудачными: самолет выкатился за пределы полосы, врезался в мост и упал на пляж. Воздушное судно разрушилось и загорелось. Среди погибших были 6 членов экипажа и 125 пассажиров. Трое бортпроводников и 31 пассажир получили травмы.

Премьера фильма «Пролетая над гнездом кукушки»

19 ноября 1975 года на экраны вышел фильм «Пролетая над гнездом кукушки», поставленный режиссером Милошем Форманом. В главных ролях — Джек Николсон и Луиза Флетчер. Эта картина стала второй в истории мирового кинематографа, завоевавшей «Оскар» сразу в пяти самых престижных категориях. Кроме того, фильм получил пять наград «Золотой глобус», что стало уникальным достижением.