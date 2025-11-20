Столица Украины погрузилась во тьму из-за аварийного отключения света

В Киеве введены аварийные отключения света вместо плановых. Об этом сообщил Telegram-канал «Киев Цифровой».

«Начинаются экстренные отключения света вне графика!» — говорится в публикации.

Отмечается, что жители Киева останутся без света на время восстановления работы энергосистем. Как только неполадки будут устранены, электроэнергия вернется.

19 ноября министерство энергетики Украины сообщило об аварийных отключениях электроэнергии в ряде областей страны. По данным ведомства, отключения произошли из-за атаки российских военных на энергетическую систему Украины. В министерстве пообещали, что спасатели и энергетики приступят к ликвидации последствий ударов, как только позволит ситуация с безопасностью. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме, говорилось в публикации.

До этого президент Финляндии Александр Стубб рассказал о разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским, который признал, что предстоящая зима будет «очень тяжелой» для Украины. По словам финского политика, Зеленский дал понять, что зима на Украине будет «очень тяжелой» из-за атак российских военных по критически важной энергетической инфраструктуре.