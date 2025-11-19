Каллас выступила с резким заявлением в адрес России

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Кая Каллас утверждает, что Россия якобы проводит гибридные атаки на территории стран ЕС и занимается «государственным терроризмом». Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Она напомнила о заявлении генсека НАТО Марка Рютте о том, что некие гибридные инциденты, совершенные якобы Россией, следует называть «государственным терроризмом».

«Сейчас они [Россия] пытаются посеять страх в наших обществах, чтобы мы воздержались от оказания помощи Украине», — сказала Каллас.

Глава еводипломатии считает, что Россия пытается проверить, «как далеко она может зайти», поэтому Европе необходимо «бороться».

Каллас дерзко высказалась о победе России

До этого президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо назвал политиков Запада «специалистами по фильмам ужасов» из-за истерии по поводу якобы планов России о нападении на одну из западных стран.

Он добавил, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или «полная некомпетентность». Кроме того, любой здравомыслящий человек понимает, что у России не было, нет и не будет желания на кого-либо нападать, уточнил российский президент.