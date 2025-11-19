В США назвали возможных организаторов коррупционного скандала на Украине

Коррупционный скандал на Украине мог стать результатом внутренней борьбы между украинскими элитами. Такое мнение высказал американский аналитик Марк Слебода, пишет РИА Новости.

По его мнению, «наиболее достоверно» предположение, что за скандалом стоят «внутренние политические противники Владимира Зеленского».

«То есть мы говорим о бывшем олигархе Петре Порошенко* (член объединения, включенного Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), мэре Киева Виталии Кличко и некоторых других», — пояснил Марк Слебода.

Он также отметил, что в организации скандала может быть замешан и бывший покровитель Зеленского Игорь Коломойский** (внесен в перечень террористов и экстремистов), от которого тот «фактически дистанцировался».

«Многие считают, что он, скажем так, скрытая рука, что означает, что это просто грязные внутренние разбирательства и внутренняя политика киевского режима», — считает эксперт.

При этом, по его словам, европейцы и американцы пока так и не смогли выработать единую реакцию на происходящее в Киеве.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о том, что в сфере энергетики была организована схема принудительных откатов. Антикоррупционные органы объявили о хищении из бюджета суммы, эквивалентной ста миллионам долларов. При этом куратором схемы считается близкий друг Владимира Зеленского Тимур Миндич, который спешно покинул Украину.

На фоне расследования украинская оппозиция потребовала от Владимира Зеленского отправить в отставку главу его офиса Андрея Ермака и кабинет министров, а также сформировать новое «правительство национального спасения».

