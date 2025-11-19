Писториус назвал новую арену конфронтации между Россией и НАТО: «Полигон Путина»

Министр обороны Германии Борис Писториус обвинил Россию в якобы усилении гибридных атак против европейских стран, в том числе в Балтийском море. Его слова приводит немецкий телеканал n-tv.

Он призвал союзников развивать обороноспособность, так как Москва якобы уже проводит гибридные атаки путем шпионажа, диверсий и дезинформации.

«Балтийское море, которое долгое время считалось мостом между европейскими странами, все больше становится ареной конфронтации – в своем особом роде. Это полигон [президента России Владимира] Путина для испытания нашей способности к сдерживанию и реагированию», — утверждает Писториус.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Балтийское море фактически стало «внутренним морем НАТО». Кроме того, по словам министра, «плохой новостью» является продолжение активности России в этом регионе. Шаги, предпринимаемые Москвой, он назвал «враждебными по отношению к Европе и Западу в целом».

Сикорский подчеркнул, что ситуация требует повышенного внимания и координации усилий со стороны стран — членов Североатлантического альянса для обеспечения безопасности и стабильности в Балтийском регионе.