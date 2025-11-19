Сделка о передаче Украине 100 французских самолетов-истребителей Rafale ни к чему не обязывает и является спектаклем. Такое мнение высказал депутат Европарламента Тьерри Мариани от ультраправой французской партии «Национальное объединение» (RN) в интервью РБК.

По его словам, такие документы подписываются, когда «не хватает контрактов для подписания».

Мариани заявил, что Украина разорена, поэтому обещания Евросоюза из уст главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен взять расходы республики на себя, вызывает беспокойство и, кроме того, ничего не меняет. Парламентарий задался вопросом, кто заплатил за приобретение Киевом 100 истребителей Rafale.

Кроме того, евродепутат ожидает, что к 2035 году, когда президент Украины Владимир Зеленский надеется получить первые самолеты, конфликт уже завершится, а европейские политики перестанут устраивать «спектакли».

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал с президентом Франции Эммануэлем Макроном соглашение на поставку 100 истребителей Rafale. Также они договорились о поставках французского оружия для защиты неба Украины. Соглашение уже назвали «историческим».