Дмитрий Гордон* изменил мнение о россиянах

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон* (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отказался считать россиян народом. Такое заявление он сделал в беседе с российским журналистом Станиславом Кучером* (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), ролик вышел на YouTube.

«Я их даже народом называть не могу, это не народ, это сброд», — сказал Гордон о жителях России.

В ответ на эту реплику Кучер напомнил, что в 2019 году Гордон в интервью блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) положительно отзывался о россиянах и говорил, что в России много талантливых людей. Гордон же заявил, что с тех пор прошло много времени, поэтому он изменил мнение.

Дмитрий Гордон* сделал неожиданное признание

В июле 2024 года суд в Москве заочно приговорил украинского журналиста к 14 годам лишения свободы. Причиной послужили призывы Гордона нанести ядерный удар по России и распространение ложной информации о Вооруженных силах страны.

Перед этим журналиста несколько раз объявляли в розыск в России.