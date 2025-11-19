Пока вы спали: когда Зеленский уйдет со своего поста и Польша о размещении ядерного оружия

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В США узнали, когда Зеленский уйдет со своего поста

Военный эксперт, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что если Владимира Зеленского прямо обвинят в коррупции, это будет означать, что европейские лидеры согласились с его отставкой, сообщает РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал.

"В связи с раскрытием фактов коррупции на Украине обвинили двух ближайших соратников Зеленского. И если говорить реалистично, то они указывают на Зеленского пальцем. Но пока европейские державы, которые его поддерживают, хотят, чтобы он оставался на своем посту, обвинения в коррупции к нему не прилипнут. <…> А как только прилипнут, вы поймете, что Европа сказала: "Хватит, он уходит", — сказал аналитик.

Премьер Словакии попросил генсека НАТО об усилении ПВО страны

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обратился к генеральному секретарю НАТО Марку Рютте с просьбой об усилении противовоздушной обороны республики, пишет РИА Новости со ссылкой на канцелярию словацкого главы правительства.

"На рабочем ужине они говорили о сотрудничестве между Словакией и НАТО. В этой связи Роберт Фицо подчеркнул, что у Словакии есть суверенное право решать, какой темп и какую структуру военных расходов выбрать. Во время дискуссии он попросил генерального секретаря также об усилении противовоздушной обороны Словакии", - говорится в заявлении канцелярии правительства Словакии.

Встреча Фицо с Рютте прошла во вторник. Темой встречи была также актуальная ситуация на Украине.

Зеленский встретился с королем Испании Филиппом VI

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с королём Испании Филиппом VI. Встреча состоялась в понедельник в резиденции Сарсуэла в Мадриде, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу королевского двора.

"Филипп VI принял его превосходительство Владимира Зеленского, президента Украины, во дворце Сарсуэла", - говорится в сообщении.

Рабочее совещание прошло в королевском дворце. Со стороны Испании в нём участвовали министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес и посол Испании на Украине Рикардо Лопес Аранда. Главу киевского режима сопровождал руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

В Польше оценили идею размещения в стране ядерного оружия

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил свое мнение по поводу ядерного оружия. Сикорский высказался против его размещения на территории республики, пишет РИА Новости со ссылкой на эфир Польского телевидения.

"Мы являемся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия", - заявил Сикорский, отвечая на вопрос о том, следует ли разместить ядерное оружие в Польше.

Отмечается, что в прошлом году власти Польши выразили готовность разместить на своей территории американское ядерное оружие по программе Nuclear Sharing.

Переговоры Уиткоффа и Ермака в Турции отменили, пишут СМИ

Корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл заявил, что переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа с руководителем офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в Турции отменены. Встреча была запланирована на среду, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию журналиста в соцсети Х.

"Насколько мне известно, завтрашние переговоры Уиткоффа и Ермака в Турции отменены. Мне сказали, что Уиткофф, возможно, не осознавал, в какой скандал он втягивал себя, когда договаривался о встрече", - написал Кэрролл.

Ранее сообщилось, что Уиткофф планирует посетить Турцию в среду и принять участие в переговорах с Зеленским.