В США сообщили о прибытии в Киев делегации с американскими военными чиновниками

Министр армии США Дэн Дрисколл и начальник штаба Сухопутных войск страны Рэнди Джордж прибыли в Киев с необъявленным визитом. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По их данным, американская делегация планирует встретиться с украинскими военными, законодателями и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Это связано с тем, что США пытаются найти способ ускорить окончание войны», — отмечается в сообщении.

Как пишет издание, одна из ключевых целей поездки — переговоры о сделке, в рамках которой Киев передаст Вашингтону технологии производства беспилотников.

Politico отмечает, что министр обороны США Пит Хегсет пока ни разу не был на Украине. Таким образом, Дрисколл и Джордж являются самыми высокопоставленными представителями Пентагона, совершившими визит в Киев при администрации президента Дональда Трампа.

3 октября газета The Wall Street Journal сообщила, что Украина и США готовятся заключить историческое соглашение, которое подразумевает, что Киев поделится с Вашингтоном своими технологиями производства БПЛА. По данным издания, США на протяжении нескольких лет оказывают негласную поддержку производству беспилотников в республике.

