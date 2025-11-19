Министр армии США после поездки в Киев планирует встречу с российской стороной

Министр армии США Дэниел Дрисколл, который в среду проведет переговоры с украинскими властями, намерен после этого провести встречу с российской стороной. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Министр армии США Дэниел Дрисколл, а также два четырехзвездных генерала армии США должны были провести переговоры с... Владимиром Зеленским и другими официальными лицами Украины, а также с высокопоставленными военными и представителями промышленности. Позже Дрисколл планирует встретиться с российскими официальными чиновниками», — сказано в материале.

Politico: на Украину прибыл министр армии США Дэн Дрисколл с делегацией

Незадолго до этого Politico сообщило о прибытии делегации во главе с министром армии США в Киев. Одна из ключевых целей поездки — переговоры о сделке, в рамках которой Киев передаст Вашингтону технологии производства беспилотников.

Издание отмечает, что министр обороны США Пит Хегсет пока ни разу не посещал Украину. Таким образом, Дрисколл и начальник штаба Сухопутных войск страны Рэнди Джордж являются самыми высокопоставленными представителями Пентагона, совершившими визит в Киев при администрации президента Дональда Трампа.

Ранее стало известно об отмене переговоров Уиткоффа и Ермака в Турции.