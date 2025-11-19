Изменение политического курса в Чехии после победы Андрея Бабиша вызывает опасения в ЕС и может подорвать западные поставки вооружений Киеву. Об этом пишут европейские СМИ.

По данным средств массовой информации, программа европейских закупок боеприпасов для Украины может оказаться под ударом. Это происходит в момент усиления российских атак беспилотниками и роста давления на Донбассе и юге страны. Победившие на парламентских выборах силы заявляют о намерении отказаться от прежней прозападной линии и изменить подход к поддержке Киева.

Отмечается, что в украинском руководстве растёт беспокойство. Чехия, которая ранее входила в число наиболее активных сторонников Украины, теперь может занять позицию, близкую к линии Венгрии. Это создаёт риски для единства европейского блока.

ČTK: в Чехии оппозиция обсудит в парламенте конфликт интересов кандидата в премьеры

Как выяснилось, чешская программа поставок боеприпасов, которую называли критически важной для Киева, оказалась под вопросом. Бабиш критиковал её ещё в ходе кампании, а после выборов о ней перестали говорить вовсе.

Парламентские выборы, прошедшие 3–4 октября, уверенно выиграло движение ANO, набрав 34,51% голосов и получив 80 мест из 200. Бабиш начал переговоры о коалиции с движением SPD и партией «Автомобилисты». В сумме коалиция получила 108 мандатов и возможность сформировать правительство.

Российская сторона ранее заявляла, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию. В Москве подчёркивают, что подобные грузы станут законной целью и что накачивание Киева оружием не способствует переговорам.