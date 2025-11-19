Трамп назвал ситуацию в Газе «небольшим беспорядком»

Американский президент в ходе торжественного ужина в честь наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана назвал нынешнюю ситуацию в секторе Газа «небольшим беспорядком». Запись его выступления размещена на YouTube-канале Белого дома.

© Газета.ru

«Газа, хотя сейчас там, похоже, небольшой беспорядок — так было много лет, скажу вам, многие десятилетия — уже очень близка к тому, чтобы ситуация там улучшилась», — заявил американский лидер.

Трамп выразил уверенность в скорейшем урегулировании конфликта на Украине

18 ноября Совбез ООН принял резолюцию в поддержку плана США по урегулированию в Газе. За документ проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, Россия и Китай воздержались. Проект предусматривает создание в Газе временного «совета мира» и развертывание международных стабилизационных сил с двухлетним мандатом. В документе не упоминается двугосударственное решение, а палестинская государственность рассматривается как отдаленная перспектива. План Трампа из 20 пунктов исключает участие ХАМАС в управлении сектором.

Ранее Трамп раскрыл состав «совета мира» для Газы.