СМИ сообщили о консультациях России и США по новому плану урегулирования на Украине

Вашингтонская администрация разрабатывает новый план по урегулированию конфликта на Украине, проводя консультации с российской стороной. Об этом сообщил во вторник американский портал Axios.

Как уточняется в публикации со ссылкой на должностных лиц РФ и США, "администрация [американского президента Дональда] Трампа в тайне, проводя консультации с Россией, разрабатывает новый план" по прекращению конфликта.

Стало известно о подготовке переговоров США и России

"План из 28 пунктов вдохновлен успешными усилиями президента Трампа по достижению сделки относительно сектора Газа", - говорится в материале.

По сведениям портала, ключевую роль в работе над планом играет сейчас спецпосланник американского лидера по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф. Он, как следует из публикации, "подробно обсудил" план со специальный представителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.