Трамп назвал председателя ФРС клоуном

Президент США Дональд Трамп назвал клоуном председателя Федеральной резервной системы США (ФРС, выполняет функции Центробанка) Джерома Пауэлла из-за дорогого ремонта здания ФРС. Соответствующее заявление он сделал во время выступления на американо-саудовском бизнес-форуме в Вашингтоне.

"Мне нравится работа [председателя] ФРС, это самая простая работа в мире. Ты играешь в гольф 28-29 дней, а затем идешь и выступаешь с небольшой речью", - так охарактеризовал Трамп работу на посту, который занимает Пауэлл.

Президент США также заявил, что, согласно данным, подготовкой отчетов для главы ФРС занимаются 3 тыс. специалистов по экономике.

"3 тыс. экономистов! Поэтому они и тратят $4 млрд на ремонт здания, который должен был стоить $25 млн", - продолжил Трамп. "Под руководством этого клоуна они дошли до $4 млрд", - отметил он.

Ранее глава Минфина Соединенных Штатов Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News заявил, что Трамп к католическому Рождеству - 25 декабря - примет решение по кандидату на пост нового председателя ФРС. Срок полномочий нынешнего председателя ФРС Пауэлла завершится в мае 2026 года.

Трамп неоднократно подвергал жесткой критике ФРС и лично Пауэлла в связи с тем, что центробанк недостаточно активно снижал базовую процентную ставку. Президент утверждал, что регулятор умышленно не делал этого, чтобы расходы по займам для правительства США оставались на высоком уровне. Белый дом заявлял, что ФРС руководствуется политическими интересами, а в ее совете управляющих много тех, кто выступает против Трампа.

В сентябре и октябре ФРС снижала базовую ставку. В настоящее время она находится на уровне 3,75% - 4%.