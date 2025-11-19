Рейтинг Трампа упал до самого низкого уровня

Уровень одобрения деятельности президента США Дональда Трампа снизился до рекордно низкого показателя со времени его возвращения в Белый дом. Об этом говорится в опросе компании Ipsos и агентства Reuters.

«Рейтинг одобрения президента Дональда Трампа упал до 38 процентов, самого низкого уровня с момента его возвращения к власти», — говорится в исследовании.

Согласно опросу, рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа снизился на два процентных пункта по сравнению с предыдущим замером в начале ноября. Однако этот уровень не является рекордно низким за всю его карьеру: во время первого срока рейтинг опускался до 33 процентов.

Американцы недовольны продолжающимся ростом стоимости жизни, несмотря на предвыборные обещания Трампа снизить инфляцию, как следует из результатов опроса.

В середине сентября рейтинг одобрения Трампа составлял 39 процентов, при этом рейтинг неодобрения составил 57 процентов.