Сенат США обязал минюст рассекретить дело Эпштейна

Сенат США принял законопроект об обнародовании документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Лидер демократического меньшинства Чак Шумер призвал заочно принять данный законопроект.

«Есть ли возражения? Без возражений, принято», — сказал в ответ на это предложение председатель заседания, заместитель главы республиканской фракции Джон Баррассо.

18 ноября палата представителей США большинством голосов поддержала законопроект, обязывающий министерство юстиции опубликовать материалы дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.

За принятие «Акта о прозрачности материалов Эпштейна» проголосовали 427 членов палаты, против высказался лишь один конгрессмен. Документ направили на рассмотрение в сенат.