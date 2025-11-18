В США одобрили публикацию данных по делу Эпштейна

Палата представителей США большинством голосов приняла законопроект, который обязывает Минюст опубликовать материалы дела финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает РИА Новости.

© New York State Sex Offender Registry

По данным агентства, законопроект «Акт о прозрачности материалов Эпштейна» поддержали 427 конгрессменов, против него выступил лишь один член палаты представителей. Теперь документ должны рассмотреть в сенате.

Законопроект обязывает Минюст США опубликовать в доступном для изучения и скачивания формате все незасекреченные записи, документы, переписки и материалы следствия, которые имеют отношение к расследованию и судебному разбирательству против Эпштейна. Также документ предписывает властям раскрыть имена госслужащих, фигурировавших в деле финансиста, но разрешает удержать определенную информацию, включая персональные данные жертв и материалы, которые бы поставили под угрозу действующее федеральное расследование.

Напомним, что Эпштейн был обвинен в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних. Он был задержан в июле 2019 года, а в августе его обнаружили мертвым в тюремной камере. В том же году дело против финансиста было прекращено в связи с его смертью.