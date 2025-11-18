В США одобрили публикацию данных по делу Эпштейна
Палата представителей США большинством голосов приняла законопроект, который обязывает Минюст опубликовать материалы дела финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, законопроект «Акт о прозрачности материалов Эпштейна» поддержали 427 конгрессменов, против него выступил лишь один член палаты представителей. Теперь документ должны рассмотреть в сенате.
Законопроект обязывает Минюст США опубликовать в доступном для изучения и скачивания формате все незасекреченные записи, документы, переписки и материалы следствия, которые имеют отношение к расследованию и судебному разбирательству против Эпштейна. Также документ предписывает властям раскрыть имена госслужащих, фигурировавших в деле финансиста, но разрешает удержать определенную информацию, включая персональные данные жертв и материалы, которые бы поставили под угрозу действующее федеральное расследование.
Напомним, что Эпштейн был обвинен в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних. Он был задержан в июле 2019 года, а в августе его обнаружили мертвым в тюремной камере. В том же году дело против финансиста было прекращено в связи с его смертью.