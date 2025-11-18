Детектив НАБУ раскрыл подробности о стоящих за Миндичем бенефициарах

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, арестованный Службой безопасности Украины (СБУ), раскрыл «Суспильному» («Общественное»), что за бизнесменом Тимуром Миндичем стоят «бенефициары».

Он отметил, что Миндич занимал позицию менеджера среднего звена в команде олигарха Коломойского. По его словам, Миндич — всего лишь топ-менеджер, а за ним стоят бенефициары, без политической воли которых эти процессы не могли быть осуществлены.

Магамедрасулов убежден, что его арест связан с ролью в расследовании дела Миндича. По его словам, он установил оборудование для записи участников коррупционных схем в энергетической отрасли. Кроме того, он проводил расследование коррупционных схем, которые защищали сотрудники СБУ.

«Я занимался документированием схем, которые фактически "крышевали" сотрудники СБУ, в частности крыло так называемых "кашников". Это бывшие сотрудники департамента службы по борьбе с коррупцией, являющиеся сейчас частью Департамента защиты национальной государственности», — отметил Магамедрасулов.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило бизнесмена Тимура Миндича, которого в СМИ называют «кошельком Зеленского», в организации коррупционной схемы в секторе энергетики. В расследовании фигурируют два бывших министра Герман Галущенко и Светлана Гринчук.