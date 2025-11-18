Временного поверенного в делах РФ пригласили в МИД Польши

Временного поверенного в делах России в Польше Андрея Ордаша пригласили в МИД республики. Об этом РИА Новости сообщил сам дипломат.

Он уточнил, что в МИД Польши его ждут завтра в 10:00 по местному времени (12:00 по московскому времени). При этом он не стал раскрывать, с чем связан его вызов во внешнеполитическое ведомство.

Напомним, что 16 ноября стало известно о повреждении в Польше железнодорожной линии, ведущей на Украину. Премьер-министр республики Дональд Туск сообщил, что пути были повреждены из-за подрыва взрывного устройства. Затем он заявил, что диверсию совершили двое граждан Украины. При этом, по словам Туска, они сотрудничали с Россией. Никаких доказательств этого он не привел.