Стало известно, отправит ли Грузия Саакашвили на Украину

Ираклий Кобахидзе, глава правительства Грузии, в интервью телеканалу Аджария категорически отверг вероятность экстрадиции Михаила Саакашвили в Украину. Саакашвили, бывший президент Грузии и нынешний гражданин Украины, в настоящее время отбывает длительный срок в грузинской тюрьме.

Премьер-министр прокомментировал заявление советника офиса украинского президента, Михаила Подоляка, о том, что освобождение Саакашвили из грузинского заключения – это важная задача для Киева. Кобахидзе подчеркнул, что передача Саакашвили украинской стороне абсолютно невозможна.

Саакашвили просится на обмен в качестве украинского пленного

"Передача Саакашвили Украине полностью исключена. Нет оснований воспринимать всерьез заявления Подоляка по этому поводу", – заявил Ираклий Кобахидзе.

Он дал понять, что грузинское правительство не намерено менять свою позицию по данному вопросу.