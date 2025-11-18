В Раде раскрыли новые детали дела о коррупции в энергетике

Расследование дела бизнесмена Тимура Миндича продолжается, предстоит опознать еще 40 фигурантов, рассказал депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк. Об этом пишет ТАСС.

10 ноября НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Специалисты ведомств провели обыски у Миндича, которого называют «кошельком Владимира Зеленского», а также у главы Минюста Германа Галущенко.

«Около 40 прозвищ фигурантов пленок НАБУ еще не успели идентифицировать. Знал бы когда-нибудь кинобизнесмен Тимур Миндич, что его лучшим и самым известным творением будет «Али-Баба и 40 разбойников. Украинская версия», — отметил Железняк.

Ранее депутат сообщил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак может фигурировать на аудиозаписях Миндича под псевдонимом Али-Баба.

По его словам, высокопоставленный чиновник координировал попытки лишить НАБУ и САП полномочий.

В связи с коррупционным скандалом упоминался также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, констатировал Железняк.