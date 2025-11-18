Президент США Дональд Трамп заявил, что его «удивляет» то, что Россия до сих пор не завершила конфликт на Украине. Запись его выступления была размещена на YouTube-канале Белого дома.

В ходе беседы с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом американский лидер подчеркнул, что «остановил восемь войн».

«У меня осталась еще одна. Я немного удивлен [президентом России Владимиром] Путиным, это заняло больше времени, чем я ожидал», — отметил Трамп.

Ранее Трамп рассказал журналистам на традиционном брифинге, что хорошо ладит с Путиным, но очень разочарован в нем из-за Украины.