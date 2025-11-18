Трамп признал, что его удивляет длительность конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что его «удивляет» то, что Россия до сих пор не завершила конфликт на Украине. Запись его выступления была размещена на YouTube-канале Белого дома.
В ходе беседы с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом американский лидер подчеркнул, что «остановил восемь войн».
Ранее Трамп рассказал журналистам на традиционном брифинге, что хорошо ладит с Путиным, но очень разочарован в нем из-за Украины.