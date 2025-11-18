Трамп признал, что его удивляет длительность конфликта на Украине

Илья Родин

Президент США Дональд Трамп заявил, что его «удивляет» то, что Россия до сих пор не завершила конфликт на Украине. Запись его выступления была размещена на YouTube-канале Белого дома.

В ходе беседы с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом американский лидер подчеркнул, что «остановил восемь войн».

«У меня осталась еще одна. Я немного удивлен [президентом России Владимиром] Путиным, это заняло больше времени, чем я ожидал», — отметил Трамп.

Ранее Трамп рассказал журналистам на традиционном брифинге, что хорошо ладит с Путиным, но очень разочарован в нем из-за Украины.

«Я думал, это будет одно из самых простых. Я хорошо лажу с Путиным. Я очень разочарован в нем, я думал, этот [конфликт] будет легко разрешить. Но оказалось, что он сложнее, чем на Ближнем Востоке, посмотрим, что там произойдет», — пояснил президент США.