Депутат парламента Венгрии от партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи на своей странице в X попросил заместителя председателя Совета безопасности России добавить обсуждение статуса Закарпатья и проживающих там венгров и русинов в повестку по урегулированию военного конфликта на Украине.

Он также прикрепил к публикации совместную фотографию с чиновником.

— Статус Закарпатья, проживающих там венгров и русинов, а также нарушения прав также должны быть обсуждены на мирных переговорах! — подчеркнул венгерский политик.

Будапешт и Киев находятся в непростых отношениях. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское воздушное пространство нарушили венгерские беспилотники, которые, по предварительным данным, могли вести разведку касательно промышленного потенциала в приграничных районах.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что предложение председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о финансировании Украины сравнимо с попыткой помочь алкоголику еще одним ящиком водки.

Орбан говорил, что открытые угрозы Зеленского в адрес Будапешта не останутся без последствий. Президент Украины тогда признал, что Киев наносит удары по «Дружбе» из-за отказа Венгрии поддержать ее вступление в Европейский союз.