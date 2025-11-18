Борьба за власть в ЕС между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас обостряется с каждым днем. Об этом пишет обозреватель Франц Бекки в статье для Berliner Zeitung (BZ).

По данным автора статьи, на прошлой неделе глава ЕК озвучила планы создать собственную разведывательную службу, которая будет объединять информацию от национальных спецслужб 27 стран—членов ЕС, но Каллас отвергла эту идею.

«Поскольку я сама когда-то была премьер-министром страны, я знаю, что все государства-члены испытывают трудности с бюджетом. Требовать, чтобы мы сделали что-то дополнительно к уже принятым мерам, — не самая разумная идея», — подчеркнула экс-глава эстонского правительства.

Каллас мотивировала свой отказ вопросами ресурсов и эффективности. Глава евродипломатии отметила, что весной прошлого года высшие представители спецслужб Европы единодушно просили ее не создавать для них дополнительных контактных пунктов в Брюсселе.

Каллас не удалось вернуть в Брюссель врага фон дер Ляйен

По словам обозревателя, это не первый случай, когда фон дер Ляйен и Каллас вступают в конфликт.

Так, Каллас намеревалась назначить Мартина Зельмайра главой ЕСВС, чтобы реформировать внешнеполитическую службу в соответствии со своими представлениями. Однако председатель Еврокомиссии воспротивилась этому, констатировал Бекки.

Автор статьи признал, что пока сложно предположить, чем закончится противостояние. Вместе с тем, резюмировал он, Брюссель может оказаться слишком мал для двух самых влиятельных женщин Европейского союза.