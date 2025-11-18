Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что 50 украинских граждан депортировали из США.

© Московский Комсомолец

По словам представителя ведомства, 50 человек было возвращено во вторник, 18 ноября, через пункт пропуска на границе с Польшей.

Ранее на Украину поступала информация от США о намерениях, согласно положениям норм международного права, о депортации ряда лиц без гражданства США, являющихся выходцами из Украины, отметил Демченко.

Из-за чего в отношении них было принято решение о принудительном выдворении, сейчас выясняется, заключил он.

Ранее сообщалось, что украинцев, которые прибыли в США по программе Uniting For Ukraine или через Мексику, массово депортируют из США. Однако покидать Штаты, чтобы вернуться "под крыло" к Зеленскому, беженцы совсем не жаждут.