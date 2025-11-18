Из США депортировали десятки граждан Украины
Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что 50 украинских граждан депортировали из США.
По словам представителя ведомства, 50 человек было возвращено во вторник, 18 ноября, через пункт пропуска на границе с Польшей.
Ранее на Украину поступала информация от США о намерениях, согласно положениям норм международного права, о депортации ряда лиц без гражданства США, являющихся выходцами из Украины, отметил Демченко.
Из-за чего в отношении них было принято решение о принудительном выдворении, сейчас выясняется, заключил он.
Ранее сообщалось, что украинцев, которые прибыли в США по программе Uniting For Ukraine или через Мексику, массово депортируют из США. Однако покидать Штаты, чтобы вернуться "под крыло" к Зеленскому, беженцы совсем не жаждут.