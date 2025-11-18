Британский дипломат раскрыл, как договор Киева и Парижа обернулся конфузом

Франция не сможет передать самолеты Rafale Украине в ближайшее время, и выделенные Европой деньги окажутся потрачены впустую. Об этом у себя в соцсети X заявил британский дипломат Ян Прауд.

Он назвал сложившуюся ситуацию «ироничной».

«Деньги налогоплательщиков Великобритании и Германии идут Украине на покупку французских (и шведских) истребителей, но они не поступят на вооружение до окончания боевых действий», — пояснил Прауд.

В связи с этим, по его мнению, в скором времени европейские страны начнут призывать Украину урезать свой бюджет.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон принял Владимира Зеленского, который находился в Париже с официальным визитом. По итогам встречи они подписали декларацию о намерениях, рассчитанную на срок около десяти лет. Помимо Rafale, документ предусматривает поставки Украине систем противовоздушной обороны нового поколения, в том числе новой модификации SAMP/T, которая все еще находится в разработке, радиолокационных станций и беспилотников.